Vo Zvolenskej Slatine sa vlani narodilo 23 detí

Zvolenská Slatina 13. januára (TASR) – V uplynulom roku sa do obce Zvolenská Slatina v Zvolenskom okrese narodilo 23 detí. Pre TASR to uviedla starostka Mária Klimentová s tým, že sa narodil aj jeden pár dvojičiek.



Ako dodala, dievčat bolo 14, chlapcov deväť a dvojičky sú chlapček a dievčatko. „Najčastejšie opakujúce sa mená boli Ema a Tomáš,“ zhrnula a doplnila, že sa objavilo aj krstné meno Kliment. „Sobášov bolo vlani 11, z toho štyri cirkevné a sedem civilných. Najviac manželstiev bolo uzatvorených v letných mesiacoch jún až august.“ Pripomenula tiež, že v roku 2020 bolo celkom 22 sobášov a v roku 2019 to bolo 28. „Pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia sa podpísali aj pod počet uzavretých manželstiev v obci,“ konštatovala starostka.



V roku 2021 sa do Zvolenskej Slatiny prihlásilo 43 nových obyvateľov, naopak, z obce sa odhlásilo 40 ľudí. Pod úbytok obyvateľov sa podpísali aj úmrtia. „Bolo ich 37, v roku 2020 zas 38 a v roku 2019 to bolo 27. Za posledné dva roky, v čase pandémie nového koronavírusu, vzrástol počet úmrtí.“



Podľa nej koncom minulého roka mala Zvolenská Slatina v evidencii 2799 obyvateľov. „Úbytok je 11 obyvateľov, keďže k 31. decembru 2020 sme evidovali 2810 obyvateľov. Mrzí ma, že sme po takmer desiatich rokoch spadli pod hranicu 2800 obyvateľov.“