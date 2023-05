Koryto Slatiny vo Zvolenskej Slatine po výdatných dažďoch stúplo

Zvolenská Slatina 17. mája (TASR) – Koryto rieky Slatina vo Zvolenskej Slatine po výdatných dažďoch stúplo, situácia je však zatiaľ stabilizovaná. TASR to v stredu popoludní potvrdila starostka obce vo Zvolenskom okrese Mária Klimentová.



Ako ďalej uviedla, rieka je stále vo svojom koryte. "Dúfajme, že sa počasie zlepší a vybreženie nebude. Situáciu však monitorujeme," podotkla.



Obec je roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. Protipovodňové opatrenia však zatiaľ v obci nie sú. Samospráva ich ani robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov, investorom tak bude Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Stavebné práce na uskutočnenie protipovodňových opatrení sú však v nedohľadne. Vodohospodári čakajú na zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. TASR to potvrdil hovorca SVP Marián Bocák. "Ak sa však ochranné protipovodňové opatrenia na rieke Slatina podarí uskutočniť, určite splnia účel," zdôraznila starostka v minulosti.



Za posledných 24 hodín sa vyskytli zrážky na celom území Slovenska. "Po niekoľkých hodinách trvalých a lokálne aj výdatných zrážok zaznamenávame v niektorých povodiach na tokoch výrazné vzostupy vodných hladín," konštatuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú meteorológovia ešte počas stredy. Vo štvrtok (18. 5.) síce zrážky tiež očakávajú, ale v menšej intenzite. Väčšina vodných tokov by tak mala kulminovať v priebehu večerných a nočných hodín, prípadne v prvej polovici štvrtka.