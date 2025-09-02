< sekcia Regióny
Zvolenská Slatina má rozpracovaných viacero investičných projektov
Najdôležitejším z nich je rekonštrukcia kuchyne, jedálne a ďalších priestorov v Základnej škole s materskou školou Terézie Vansovej.
Autor TASR
Zvolenská Slatina 2. septembra (TASR) - Obec Zvolenská Slatina má v súčasnosti rozpracovaných viacero investičných projektov. Ako informovala starostka Mária Klimentová, najdôležitejším z nich je rekonštrukcia kuchyne, jedálne a ďalších priestorov v Základnej škole s materskou školou Terézie Vansovej.
Dodala, že obnova kuchyne už bola nevyhnutná. Obci sa na ňu podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 499.000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Sú to stavebné práce vo vnútorných priestoroch jedálne a kuchyne vrátane skladov, dobudovanie výťahu a bezbariérového vstupu do budovy,“ objasnila s tým, že súčasťou je aj vybavenie novým zariadením a vybavenie niektorých učební.
Ako ďalej uviedla, pripravený majú aj projekt na rozšírenie a celkovú úpravu existujúceho detského ihriska na Školskej ulici vrátane dopadových, spevnených plôch a chodníka. „Projektová dokumentácia je hotová, ešte však treba vybaviť stavebné povolenie a obstarať práce,“ poznamenala. Takmer ukončená je podľa nej aj projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu úseku cesty Sládkovičova v strede obce ako prepojenia ulíc Terézie Vansovej a Školská. Bude to vrátane chodníkov, verejného osvetlenia a spevnených plôch. „Čakáme na vyjadrenia dotknutých orgánov a bude potrebné vybaviť stavebné povolenie,“ podotkla. Tieto stavebné práce plánuje obec robiť z vlastných zdrojov.
Starostka doplnila, že pripravujú aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektu v športovom areáli. Súčasťou bude výmena strechy, zateplenie objektu, výmena vykurovania a vnútorné stavebné práce. „Zatiaľ projekt pripomienkujeme a plánujeme vybaviť stavebné povolenie, aby sme boli pripravení v prípade výzvy požiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP),“ konštatovala.
Podľa nej je vo Zvolenskej Slatine aj viacero ukončených projektov. Prevádzkujú komunitné centrum, ktoré vybudovali v minulom roku. Sčasti ho financovali z NFP, príspevok bol vo výške 222.000 eur. V strede obce vybudovali nový Park hasičov, na ktorý samospráva získala príspevok 15.000 eur od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. „Na Očovskej ceste v súbehu s cestou tretej triedy sme vybudovali nový chodník vrátane dažďovej kanalizácie,“ poznamenala.
