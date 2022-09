Zvolenská Slatina má vysúťažené ceny elektriny do konca tohto roka

Zvolenská Slatina 22. septembra (TASR) - Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese má vysúťažené ceny elektriny do konca tohto roka a plyn do júla budúceho roka. Pre TASR to uviedla starostka Mária Klimentová.



Obáva sa však, ako sa samospráve podarí v súčasnej situácii energetickej krízy súťažením získať elektrickú energiu a za aké ceny. "V roku 2022 však neplánujeme zatiaľ nejakým spôsobom obmedzovať napríklad verejné osvetlenie reguláciou časov svietenia," spomenula. Škola, škôlka i obecný úrad podľa nej musia fungovať. "Kúriť a svietiť musíme, takže tu veľa možností na úsporu energií nevidím," podotkla. Doplnila, že ostatné obecné objekty určené na kultúru a šport budú možno od januára fungovať v obmedzenom režime.



Pripomenula, že rozpočet na rok 2023 zatiaľ v obci nepripravovali. Jeho zostavovaním sa budú zaoberať v mesiacoch október a november. "Od štátu očakávame, že bude urgentne riešiť reguláciu cien energií. Zároveň čakáme, že prípadné zvýšené náklady najmä na financovanie škôl bude v plnej výške obciam refundovať," uzavrela starostka Zvolenskej Slatiny.