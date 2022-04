Zvolenská Slatina neorganizuje hromadné jarné upratovanie obce

Zvolenská Slatina 14. apríla (TASR) – Hromadné jarné upratovanie obce samospráva Zvolenskej Slatiny vo Zvolenskom okrese neplánuje a ani neorganizuje. Pre TASR to potvrdila starostka Mária Klimentová.



Pripomenula, že intravilán Zvolenskej Slatiny, jednotlivé ulice a verejné priestranstvá po zimnej údržbe čistí obec svojimi stálymi pracovníkmi. Pripájajú sa tiež aktivační pracovníci. „Obyvatelia si okolie svojich rodinných domov udržiavajú sami,“ zhrnula.



Ako dodala, niektoré organizácie, napríklad skautský oddiel, poľovné združenie a rybársky zväz organizujú so svojimi členmi čistenie v extraviláne obce vrátane vodných tokov. Samospráva v tomto prípade podľa starostky poskytne vrecia na odpad a zabezpečí vývoz vyzbieraných smetí. „Keď v obci zaregistrujeme čiernu skládku, na svoje náklady zabezpečíme jej likvidáciu. Je to v prípade, že sa nezistí jej pôvodca,“ podotkla Klimentová.



Miestne dane a ani poplatok za vývoz komunálneho odpadu tento rok obec Zvolenská Slatina nezvyšuje a ostávajú rovnaké ako vlani. Obyvatelia obce tak za komunálny odpad ročne aj naďalej zaplatia 16,43 eura.