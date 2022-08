Zvolenská Slatina nezavádza opatrenia v súvislosti so zmenou klímy

Zvolenská Slatina 12. augusta (TASR) - Obec Zvolenská Slatina v okrese Zvolen zatiaľ nezavádza žiadne opatrenia v súvislosti so zmenou klímy. Pre TASR to uviedla starostka Mária Klimentová.



Dodala, že život v obci výrazným spôsobom tieto zmeny neovplyvňujú a pitná voda je prístupná. "Samozrejme, problém majú záhradkári a aj obec s údržbou verejnej zelene a výsadby. To však majú asi všade," spomenula.



Zvolenská Slatina je roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. Protipovodňové opatrenia však zatiaľ v obci nie sú. Samospráva ich však ani robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov, investorom tak bude Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), podotkla v minulosti pre TASR starostka.



SVP protipovodňové opatrenia vo Zvolenskej Slatine vybudovať plánuje, verejné obstarávanie na stavebné práce však opakuje. Úspešný uchádzač totiž nebol schopný pre prudký nárast cien stavebných materiálov splniť podmienky na zhotovenie stavby. Hovorca vodohospodárov Marián Bocák v súčasnosti informoval, že SVP vyhlási verejné obstarávanie na uskutočnenie protipovodňových stavebných prác počas budúceho týždňa. "Pre aktuálne výkyvy na trhu so stavebným materiálom SVP rozhodol o tom, že do návrhu zmluvy o dielo zahrnie aj ustanovenia, ktoré upravujú spôsob indexácie jednotlivých cien," zhrnul hovorca s tým, že v tomto prípade bude stavba financovaná z fondov Európskej únie.



Podľa neho vodohospodári konzultovali jednotlivé ustanovenia aj s poskytovateľom finančných prostriedkov. "Na základe toho je spracovaný postup indexácie cien jednotlivých položiek zmluvy," uzavrel Bocák.