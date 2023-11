Poplatok za odpad bude v Zvolenskej Slatine v takej výške ako teraz

Zvolenská Slatina 20. novembra (TASR) - Obec Zvolenská Slatina v okrese Zvolen poplatok za vývoz a likvidáciu odpadu necháva aj naďalej v tej istej výške ako teraz. Zvyšovala ho totiž v roku 2023 a od nového roka ho meniť nebude. TASR to potvrdila starostka Mária Klimentová.



Ako uviedla, sadzby daní z nehnuteľnosti v návrhu všeobecne záväzného nariadenia oproti minulému roku mierne zvýšili. Dodala, že samospráva v súčasnosti pripravuje svoj rozpočet na nový rok v súlade so zákonom. "S tým, že kým neschvália programové vyhlásenie vlády, musí zostať rozpočet na úrovni roku 2023 a musí byť vyrovnaný," objasnila a doplnila, že nový rok nechce začínať v rozpočtovom provizóriu.



Podľa jej slov zostaviť rozpočet je v súčasnosti náročné. "Pretože výdavky sú podstatne vyššie, najmä výdavky na chod školy so škôlkou i základnej umeleckej školy," podotkla. Zdôraznila, že stúpli aj výdavky na mzdy zamestnancov, energie i nakladanie s odpadom. "Ak bude schválené programové vyhlásenie vlády a budeme mať čas na úpravu návrhu rozpočtu, určite tak urobíme s ohľadom na reálne potreby obce," spomenula starostka.



Samospráva tento rok hospodárila s rozpočtom viac ako dva milióny eur. Zvolenská Slatina mala schválený rozpočet na rok 2023 vo výške 2.561.835 eur.