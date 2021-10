Zvolenská Slatina sa pripravuje na Dušičky aj na virtuálny cintorín

Zvolenská Slatina 20. októbra (TASR) – Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese sa pripravuje na nadchádzajúce dušičkové obdobie. Pre čistenie a údržbu hrobových miest sú pri cintoríne celoročne pristavené nádoby na odpad, v tomto období ich však samospráva vyváža viackrát. Pre TASR to v stredu uviedla starostka Mária Klimentová.



Ako dodala, obec každý rok cintorín pred sviatkami pokosí a vyčistí. „Taktiež zabezpečuje vo večerných hodinách osvetlenie cintorína. Hliadky počas sviatkov na cintoríne nemáme, zatiaľ sme necítili potrebu ich zabezpečovať,“ spomenula s tým, že miesto posledného odpočinku vo Zvolenskej Slatine je rozsiahle, a preto je rozdelené na viac sekcií. Starostka poznamenala, že celkom má 1680 hrobových miest a v urnovom háji ďalších, približne 50 miest.



„Čo sa týka poplatkov za hrobové miesta, vo väčšine prípadov, kde sú uzavreté nájomné zmluvy, sú aj uhradené. Ak sa stane, že nájomca nemá uhradený poplatok, obec ho upozorní výzvou a po nej väčšinou vždy poplatok uhradí,“ podotkla a doplnila, že hrobových miest, na ktoré obec nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu, nie je veľa. „Keďže nevieme identifikovať príbuzných, takéto hrobové miesta obec zatiaľ nerieši, keďže má zatiaľ dostatočný počet voľných miest na pochovávanie,“ vysvetlila. Pripomenula tiež, že v tomto roku pribudlo vo Zvolenskej Slatine spolu päť hrobov vrátane dvoch miest v urnovom háji. „Väčšinou pozostalí využívajú na pochovanie svojich blízkych už existujúce hrobové miesta,“ zdôraznila.



Podľa nej obec zatiaľ nemá virtuálny cintorín. „Práve sme však objednali jeho spracovanie, takže do konca tohto roku by mal byť spracovaný a prístupný verejnosti,“ dodala Klimentová.