Zvolenská Slatina sa pripravuje na zimnú údržbu i na rozpočet

Zvolenská Slatina 15. novembra (TASR) - Obec Zvolenská Slatina sa pripravuje na zimnú údržbu ciest a chodníkov, ktoré má vo svojej správe. Zabezpečuje ju svojimi tromi zamestnancami i vlastnou komunálnou technikou. TASR o tom informovala starostka Mária Klimentová s tým, že zároveň chystajú aj návrh rozpočtu na rok 2025.



Dodala, že samospráva sa stará o približne 23 kilometrov ciest a deväť kilometrov chodníkov. K dispozícii má traktor s radlicou na komunikácie a väčšie plochy, malý traktor na chodníky i prídavné zariadenia na posyp. Súčasťou sú aj materiál na posyp ako štrk a soľ.



"V prípade kalamitnej situácie využívame dodávateľské služby na základe zmluvy o zimnej údržbe," objasnila s tým, že dispečerskú službu obec nemá zriadenú. Ľudia v prípade potreby kontaktujú starostku alebo konkrétneho pracovníka. Na celkovú údržbu komunikácií a chodníkov majú v rozpočte vyčlenených 20.000 eur.



Okrem zimnej údržby Zvolenská Slatina pripravuje aj rozpočet na rok 2025. Robí to tak, aby bol vyrovnaný a mohla ho predložiť poslancom na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. "Určite by sme nechceli hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Počítame s výškou podielových daní 1.027.000 eur," povedala starostka. Najväčší problém pri tvorbe rozpočtu majú podľa nej s tým, aby z predpokladaných bežných príjmov dokázali pokryť všetky predpokladané bežné výdavky. "To má však asi každá obec," poznamenala.



Čo sa týka daní a poplatkov, plánujú zvýšiť poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Robia to v súvislosti s novelou zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára nového roka. "Poplatok zvyšujeme pre pokrytie zvýšených poplatkov za skládkovanie. Tomuto zvýšeniu sa zrejme nevyhne žiadna obec," ukončila Klimentová.