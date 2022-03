V Zvolenskej Slatine je zatiaľ ubytovaných päť ľudí z Ukrajiny

Zvolenská Slatina 31. marca (TASR) – Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese má oficiálnu informáciu o piatich ľuďoch z Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní v súkromnom rodinnom dome. Pre TASR to vo štvrtok uviedla starostka Mária Klimentová.



Pripomenula, že situácia v obci je pokojná. „Nezaznamenali sme žiadny prílev utečencov ani nápor na služby,“ informovala Klimentová. Doplnila, že kapacity v školských zariadeniach sú dostatočné. „Máme dostatok voľných miest v prípade, že by bolo potrebné deti z Ukrajiny umiestniť." Dodala tiež, že preto zatiaľ samospráva nepotrebuje riešiť rozšírenie priestorov v týchto zariadeniach.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine zaznamenali začiatkom marca na území Zvolenskej Slatiny dvoch ľudí. Podľa starostky obec vie o jednej mladej ukrajinskej rodine, ktorá má dve malé deti a v obci žije od roku 2019. „Pre vojnu k nim prišli rodičia,“ zdôraznila starostka.



Ako ďalej podotkla, Zvolenská Slatina sa zatiaľ v žiadnom zo svojich strategických dokumentov nezaoberala opatreniami, ktoré by súviseli s prípravou na možné udomácnenie sa utečencov. „Obec nemá ubytovacie kapacity. Ani nie je možnosť zamestnania v miestnych podnikoch a firmách, je tu nedostatok pracovných príležitostí,“ spomenula s tým, že samospráva aktualizuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR). Zdôraznila, že v prípade potreby a po konzultácii so spracovateľom dokumentu môže túto problematiku do programu zahrnúť v rámci niektorého opatrenia.