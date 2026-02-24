< sekcia Regióny
Zvolenská taxislužba má vydražené tri stanovištia
Je to v lokalite Námestia Slovenského národného povstania pri pošte.
Autor TASR
Zvolen 24. februára (TASR) - V rámci poslednej dražby stanovíšť pre taxislužby vo Zvolene sú v súčasnosti vydražené tri. Je to v lokalite Námestia Slovenského národného povstania pri pošte. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Dodala, že na výkon taxislužby však majú vo Zvolene vymedzené viaceré stanovištia. Na námestí pri pošte je ich k dispozícii spolu deväť. Ďalšie tri sú pri železničnej stanici, čo je Ulica T. G. Masaryka. „Mesto teda vymedzilo dokopy 12 stanovíšť, pričom posledná dražba stanovíšť pre taxislužby bola 25. novembra 2025,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, výkon taxislužby vo Zvolene sa riadi všeobecne záväzným nariadením (VZN) z roku 2016. Určuje podrobnosti o jej výkone na území mesta. Ustanovuje aj prevádzkový poriadok mestom určených stanovíšť taxislužieb na verejných priestranstvách vo vlastníctve zvolenskej samosprávy. VZN prešlo počas jeho platnosti viacerými novelizáciami. „Toto VZN sa nevzťahuje na stanovištia taxislužby umiestnené na súkromných parkoviskách a priestranstvách,“ zdôraznila hovorkyňa. Doplnila, že kontrolu plnenia podmienok VZN vykonáva Mestská polícia mesta Zvolen a poverení zamestnanci mesta Zvolen.
Mesto prenajíma stanovištia pre taxi právnickým osobám alebo podnikateľom, ktorí majú oprávnenie na výkon osobnej taxislužby. Museli byť takisto úspešní v dražbe o právo na uzavretie nájomnej zmluvy na stanovištia.
VZN pripomína, že nájomná zmluva sa uzatvára najviac na obdobie jedného kalendárneho roka. Minimálne nájomné jedného stanovišťa na kalendárny rok je na námestí pri pošte vo výške 1200 eur za stanovište a za rok. Na železničnej stanici je to pri rovnakých podmienkach 600 eur za rok.
