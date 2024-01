Zvolenská technická univerzita sa chce zapojiť do auditu k bezpečnosti

Zvolen 15. januára (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) sa plánuje zapojiť do pripravovaného bezpečnostného auditu v školách, ktorý pripravuje ministerstvo vnútra. Pre TASR to uviedol hovorca univerzity Ján Lichý.



Dodal, že jeho výsledky budú implementovať v následných opatreniach. "Tiež sa budeme uchádzať aj o podporu z verejných zdrojov na uskutočnenie potrebných opatrení," objasnil.



Podľa neho sa vedenie univerzity dlhodobo zaoberá problematikou zavádzania príslušných bezpečnostných opatrení. "Otázku bezpečnosti zamestnancov i študentov univerzity považujeme za mimoriadne dôležitú," spresnil. Pripomenul, že v minulosti tak zabezpečili centrálnu časť hlavnej budovy univerzity, ako aj vybrané priestory ostatných organizačných súčastí. TUZVO je pripravená pokračovať v takýchto opatreniach. "Zavádzať ich chce cielene, v snahe o maximálne zabezpečenie oprávnených prístupov do priestorov univerzity i pohybu v nich," zhrnul hovorca.



Ministerstvo vnútra (MV) SR informovalo, že pracovná skupina pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý sa uskutoční formou dotazníka. Ten má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. Téma bezpečnosti na školách sa stala aktuálne diskutovanou po decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v centre Prahy.