Zvolenská univerzita pre zvyšovanie cien energií predstaví opatrenia

Zvolen 21. septembra (TASR) – Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) pre zvyšovanie cien energií predstaví systémové opatrenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa TUZVO Ľubica Benková s tým, že riešiť budú zníženie spotreby energií v jednotlivých objektoch školy.



Dodala, že univerzita v súčasnosti analyzuje očakávané dosahy cien energií na svoj rozpočet v tomto a aj v budúcom roku. Podľa jej slov je to v závislosti od ukončenia procesov verejného obstarávania na dodávateľov jednotlivých typov energií.



Pripomenula, že zároveň ukončujú proces reštrukturalizácie univerzity. Vplyvom celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19, vojnového konfliktu na Ukrajine i akreditácie študijných programov bude implementovaná nová systemizácia zamestnancov univerzity. Znamená to, že vplyv energetickej krízy bude mať dosah aj na počet zamestnancov TUZVO v roku 2023, spresnila hovorkyňa.



Ako podotkla, v akademickom roku 2022/2023 nastúpilo na štúdium na zvolenskej univerzite takmer 2000 študentov. "Zaznamenali sme mierny nárast počtu prvákov na Fakulte ekológie a environmentalistiky, a taktiež na Fakulte techniky," zdôraznila. Informovala tiež, že univerzitu čaká akademická slávnosť, ktorá bude v novembri pri príležitosti 70. výročia existencie Technickej univerzity vo Zvolene.