Zvolenská univerzita zriadila kvôli vojne centrum pre študentov

Zvolen 28. februára (TASR) – Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) v súvislosti s vojnou na Ukrajine zriadila podporné centrum pre študentov. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa TUZVO Ľubica Benková s tým, že je to miesto prvého kontaktu.



Ako dodala, ohrození študenti v ňom môžu požiadať o pomoc pri riešení problémov, ako napríklad kontakt pre psychologickú pomoc či praktické poradenstvo. „Zahraniční študenti, ktorí sú ohrození vzniknutou situáciou na Ukrajine, môžu v odôvodnených prípadoch požiadať o odpustenie poplatkov za ubytovanie alebo požiadať o mimoriadne štipendium,“ spomenula.



Podľa nej od piatka (25. 2.) podporné centrum požiadali o pomoc dvaja študenti z Ukrajiny. „Bolo to pre poskytnutie ubytovania pre ich rodinných príslušníkov v študentských domovoch TUZVO,“ podotkla hovorkyňa.



Technická univerzita vo Zvolene je zároveň súčasťou konzorcia slovenských vysokých škôl U10+, ktoré vyjadruje solidaritu s ohrozenými študentmi a zamestnancami vysokých škôl. Ubezpečuje, že členovia konzorcia sú pripravení pomôcť. Univerzity sú pripravené poskytnúť materiálnu i nemateriálnu pomoc, ktorú majú k dispozícii.