Zvolenské divadlo pokračuje v príprave novej inscenácie

Zvolen 2. decembra (TASR) – Zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) v súčasnosti pokračuje v príprave novej inscenácie. Pre TASR to uviedla vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová. Keďže je to monodráma, predstavenie len s jedným hercom, skúšobný proces je podľa nej zachovaný aj počas pandémie nového koronavírusu.



„DJGT upravilo prácu svojím zamestnancom tak, aby sme chránili ich zdravie, zároveň však tak, aby bola prevádzka divadla zabezpečená,“ spomenula s tým, že pre vyhlásený celoštátny lockdown, ktorý platí do 9. decembra, zrušilo divadlo všetky plánované predstavenia. „Pokladňa DJGT zabezpečuje vrátenie vstupného divákom,“ podotkla. O vrátenie vstupného za tieto predstavenia je možné požiadať osobne v pokladnici divadla alebo mailom na vstupenky@djgt.sk. Pri žiadosti o vrátenie platby za vstupenky na účet je potrebné uviesť IBAN. Predložiť treba aj vstupenky určené na refundáciu - osobne alebo elektronicky. DJGT pripomína, že vstupné za zakúpené vstupenky vrátia do 15. decembra.



Valentínyová tiež pripomenula, že počas obdobia, keď herci nehrajú pred publikom, si môžu záujemcovia vypočuť podcasty cez aplikácie alebo cez stránku https://djgt.sk/podcast-djgt/. Inscenácie si môžu pozrieť aj online na divadelnej platforme www.dramox.sk, kde nájdu inscenáciu Mandragora alebo Svet (podľa) Urbana.



Svoju 73. divadelnú sezónu a aj dvanásty ročník tradičného európskeho podujatia Noc divadiel otvorilo DJGT Gogoľovou satirickou komédiou Revízor. Na dosky zvolenského divadla prišlo prvýkrát. „Spúšťačom bravúrnej špirály humorných situácií je náhodne odhalená kontrola štátneho revízora v dovtedy pokojnom provinčnom mestečku. Následná zámena postáv spôsobuje čoraz väčšie zemetrasenie v radoch vystrašených lokálnych úradníkov,“ poznamenala dramaturgička divadla Uršuľa Turčanová.