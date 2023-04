Zvolenské divadlo pripravuje na 1. mája Deň otvorených dverí

Zvolen 24. apríla (TASR) – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene opäť pripravuje Deň otvorených dverí DJGT. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová s tým, že podujatie bude v pondelok 1. mája.



Súčasťou programu budú neformálne stretnutia s hercami a herečkami umeleckého súboru divadla. "Návštevníci si tiež budú môcť užiť piesne z inscenácií v ich originálnom podaní, ale aj nahliadnuť do zákulisného sveta divadelnej prevádzky," priblížila.



Podľa nej Deň otvorených dverí tradične spoja so začiatkom predpredaja vstupeniek na medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ). Podujatie bude od 2. do 11. júna a jeho mottom budú legendy. Hlavný program 49. ročníka však bude tento rok na javisku DJGT vo Zvolene. Bude to pre obnovu zámockého nádvoria. Ich mottom budú tentoraz legendy.



Hlavná programová línia festivalu odrazí ústredné motto portrétmi viacerých legendárnych osobností, ako napríklad Karola Duchoňa v inscenácii Zem pamätá a Juraja Jánošíka v Zbojníkovi a Gašparkovi. Hry predstavia program divadiel nielen zo slovenského, ale aj z českého prostredia.



Novinkou tohto ročníka je spolupráca s Divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici. "V rámci platformy Hráme spolu sa tentokrát po prvý raz pomyselne spoja festivaly Zámocké hry zvolenské a Dni tanca, vďaka čomu spoločne prinesú zážitok z pohybového divadla aj do Zvolena," objasnila lektorka dramaturgie DJGT Barbora Cannerová.



Otváracím titulom bude inscenácia Hauerland. "V réžii umeleckého šéfa divadla Petra Palika bude reflektovať kontroverzné a tragické momenty z historickej pamäte regiónu. Tie dramaticky narušili spolunažívanie tunajšej slovenskej a nemeckej entity," spresnila Valentínyová.



Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské je najstarším divadelným festivalom na Slovensku. Uskutočňuje sa pravidelne každý rok v júni. Počas svojej existencie sa festival stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen.