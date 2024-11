Zvolenské divadlo pripravuje premiéru rozprávky i výmenu detských kníh

Zvolen 28. novembra (TASR) - Počas prvého decembrového dňa uvedie Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene svoju 465. premiéru. Bude ňou rozprávka s názvom My chceme divadlo! od umeleckého šéfa divadla Petra Palika. Po predstavení bude burza detských kníh. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.



Návštevníci vo veľkej sále divadla zažijú hravé skúmanie toho, čo všetko je potrebné, kým sa z nápadu stane skutočná rozprávka. Podľa nej herci spoločne vtiahnu deti do sveta divadla a na záver odohrajú príbeh Červenej Čiapočky, ktorá v lese stretne vlka. "Všetky elementy scénografie tvoria časti oblečenia a bežné predmety, ktoré sa premieňajú na rozprávkový svet," objasnila. Kostýmy navrhla Ivana Macková, dramaturgiu má Uršuľa Turčanová. Pod pohybovú spoluprácu sa podpísala Soňa Kočanová.



Pre špecifickú výtvarnú podobu rozprávky sa DJGT rozhodlo v súlade so svojím environmentálnym programom. Celá scéna je z recyklovaných a upcyklovaných vecí. "V rámci udržateľnosti tiež vychádzajú bulletiny DJGT už rok iba v elektronickej podobe, pričom k rozprávke pripravilo divadlo e-bulletin i e-pexeso s možnosťou domáceho vytlačenia," priblížila Valentínyová.



Ako ďalej uviedla, prvýkrát bude v dolnom foyeri 1. decembra aj výmena detských kníh. Návštevníkom premiéry i verejnosti bude k dispozícii v čase od 17.30 do 19.00 h. Ľudia budú môcť vymieňať a dať tak šancu kolobehu. "Knihy, podobne ako divadlo, rozvíjajú fantáziu a ich výmena tiež prispieva k vianočnému pocitu štedrosti," povedala. O tom, čomu všetkému prospievajú výmeny, prezradia viac členovia zvolenského občianskeho združenia Očami prírody.



Za každú jednu prinesenú detskú knižku v dobrom stave dostanú záujemcovia jeden žetón na výmenu. Ak by chcel niekto knihy iba darovať, preberajú ich na vrátnici. Knihy, ktoré zostanú, posunú do burzy detských vecí počas charitatívnych Vianoc.