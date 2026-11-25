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Zvolenské divadlo uvedie spracovanie románu Ronja, dcéra lúpežníka
Titulnú hrdinku Ronju stvárňuje Martina Chmelanová a jej rovesníka Birka Ondrej Ferko v alternácii s poslucháčom herectva Ondrejom Štrkolcom.
Autor TASR
Zvolen 25. novembra (TASR) - Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene uvedie v mikulášskom období spracovanie dobrodružného románu s názvom Ronja, dcéra lúpežníka. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.
Premiéra sa uskutoční 27. novembra o 17.00 h a nasledovať bude séria predstavení v adventnom období. DJGT uvádza, že epický príbeh s monumentálnou scénografiou, fantazijnými kostýmami, piesňami, choreografiami a súbojmi je určený pre celé rodiny a návštevníkov od siedmich rokov. Autorkou románu je Astrid Lindgrenová. „Dcéra náčelníka lúpežníkov Ronja vyrastá v hlbokých lesoch, kde si konkurujú dva znepriatelené zbojnícke rody. Až keď spozná Birka, syna nepriateľského náčelníka, začne vidieť veci v širších súvislostiach,“ spresnila dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová.
Príbeh o odvahe, priateľstve, slobode a metaforickom stavaní mostov namiesto múrov je podľa nej príťažlivý aj dnes. Pod dramatizáciu a réžiu sa podpísal umelecký šéf DJGT Peter Palik. „Veľkolepé kulisy príbehu podčiarkujú bohatý emočný svet postáv. Autorkou scény je výtvarníčka Lucia Šedivá a kostýmy pripravila Silvia Zubajová,“ uviedla dramaturgička. Podotkla, že v spojení so svetelným dizajnom tak diváci zažijú moderné dielo. Jeho forma a obsah podľa nej podporujú imagináciu, ako aj empatiu, zmysel pre etiku a nadčasové témy o hľadaní harmónie človeka a prírody.
Titulnú hrdinku Ronju stvárňuje Martina Chmelanová a jej rovesníka Birka Ondrej Ferko v alternácii s poslucháčom herectva Ondrejom Štrkolcom. V predstavení účinkujú ďalší herci DJGT, ako i študenti herectva z banskobystrickej Akadémie umení. Turčanová zdôraznila, že každá postava má svoj osobitý charakter. V príbehu nechýbajú ani bájne bytosti a lesné zvieratá.
Premiéra sa uskutoční 27. novembra o 17.00 h a nasledovať bude séria predstavení v adventnom období. DJGT uvádza, že epický príbeh s monumentálnou scénografiou, fantazijnými kostýmami, piesňami, choreografiami a súbojmi je určený pre celé rodiny a návštevníkov od siedmich rokov. Autorkou románu je Astrid Lindgrenová. „Dcéra náčelníka lúpežníkov Ronja vyrastá v hlbokých lesoch, kde si konkurujú dva znepriatelené zbojnícke rody. Až keď spozná Birka, syna nepriateľského náčelníka, začne vidieť veci v širších súvislostiach,“ spresnila dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová.
Príbeh o odvahe, priateľstve, slobode a metaforickom stavaní mostov namiesto múrov je podľa nej príťažlivý aj dnes. Pod dramatizáciu a réžiu sa podpísal umelecký šéf DJGT Peter Palik. „Veľkolepé kulisy príbehu podčiarkujú bohatý emočný svet postáv. Autorkou scény je výtvarníčka Lucia Šedivá a kostýmy pripravila Silvia Zubajová,“ uviedla dramaturgička. Podotkla, že v spojení so svetelným dizajnom tak diváci zažijú moderné dielo. Jeho forma a obsah podľa nej podporujú imagináciu, ako aj empatiu, zmysel pre etiku a nadčasové témy o hľadaní harmónie človeka a prírody.
Titulnú hrdinku Ronju stvárňuje Martina Chmelanová a jej rovesníka Birka Ondrej Ferko v alternácii s poslucháčom herectva Ondrejom Štrkolcom. V predstavení účinkujú ďalší herci DJGT, ako i študenti herectva z banskobystrickej Akadémie umení. Turčanová zdôraznila, že každá postava má svoj osobitý charakter. V príbehu nechýbajú ani bájne bytosti a lesné zvieratá.