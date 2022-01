Zvolenské divadlo začína hrať pre divákov naživo

Zvolen 13. januára (TASR) – Zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) začína podľa aktuálne platných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 hrať pre divákov naživo. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.



Ako dodala, januárový program zverejňuje divadlo na svojej webstránke. „Medzi prvé predstavenia sme zaradili najnovšiu inscenáciu s názvom Postaraj sa!, ktorú zatiaľ diváci mali možnosť vidieť len v on-line priestore,“ spomenula. Dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová uviedla, že táto inscenácia je upravená na mieru hlavnému a jedinému predstaviteľovi Ondřejovi Danišovi, ktorý doplnil hru o vlastnú hudbu. Autor predlohy Petr Šabach s humorom opisuje život muža, barového muzikanta, ktorý sa ocitne v domácnosti. Kým sa jeho žena bude venovať kariére, on sa má postarať o malého syna. Popritom sa hlavný hrdina zamýšľa aj nad sebou a nad tým, čo mu z predchádzajúceho života chýba a čo nie.



Valentínyová poznamenala, že divadlo sa chystá aj na zájazdové predstavenie. Bude to 21. januára v Detve, kde uvedie nadčasovú drámu Petra Karvaša s názvom Polnočná omša. Príbeh sa odohráva počas pamätných Vianoc v roku 1944. Vojna stále trvá a nikto nevie, kedy sa skončí, kto bude víťaz a kto porazený. „Rodina Kubišovcov zažije za štedrovečerným stolom otras a náhly rozpad posledných zvyškov istoty. Krízová situácia donúti každého z členov rodiny pozrieť sa na svoje strachy, tajomstvá a úzkosti,“ podotkla dramaturgička.



Divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa riadi pri prevencii šírenia ochorenia COVID-19 aktuálnymi nariadeniami a odporúčaniami. Podmienkou je najviac 50 percent kapacity hľadiska pre divákov v režime OP. Všetky informácie môžu záujemcovia získať prostredníctvom webovej stránky divadla.











tan lem