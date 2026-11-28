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Zvolenské občianske a preventívne hliadky začínajú pracovať v decembri
Štyria úspešní uchádzači nastúpia do pracovného pomeru 1. decembra tohto roka.
Autor TASR
Zvolen 28. novembra (TASR) - Hliadky Miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) začnú vo Zvolene pracovať počas budúceho týždňa. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková s tým, že projekt podporuje zamestnávanie miestnych obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity.
Spresnila, že štyria úspešní uchádzači nastúpia do pracovného pomeru 1. decembra tohto roka. Pracovné zmluvy majú uzavreté na dobru trvania projektu, teda na 18 mesiacov. Na projekt má mesto schválené financie z eurofondov, konkrétne vo výške 87.109 eur z Programu Slovensko.
Hovorkyňa uviedla, že do výberového konania na členov MOaPS v rámci aktuálneho projektu prišlo celkovo desať žiadostí. „Štyria uchádzači nespĺňali stanovené kritériá, preto na výberové konanie pozvali len šesť záujemcov,“ objasnila. Na osobný pohovor sa však 12. novembra nakoniec dostavili štyria uchádzači. Boli to ľudia, ktorí majú s touto prácou skúsenosti, keďže už pôsobili v hliadkach v minulosti. Výberová komisia mala sedem členov, vrátane zástupcu z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Hliadky budú pôsobiť priamo v teréne, dohliadajú na poriadok a čistotu verejných priestranstiev. Upozorňujú aj na rizikové situácie a v prípade potreby spolupracujú s mestskou políciou a ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu. Súčasťou ich práce je aj prevencia vzniku nelegálnych skládok, osveta v oblasti triedenia odpadu a ochrana verejného majetku. Osobitnú pozornosť majú hliadky venovať bezpečnosti detí, zamerajú sa na ich presun do škôl a zo škôl, na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Mesto Zvolen má občianske poriadkové hliadky pravidelne od roku 2018. „Za tie roky sa ukázalo, že ich existencia je pre mesto a obyvateľov mimoriadne prínosná,“ zhrnula hovorkyňa. Pomáhať majú pri riešení konfliktov medzi majoritou a minoritou, podporovať dodržiavanie verejného poriadku a posilňovať komunikáciu medzi obyvateľmi, samosprávou a verejnými inštitúciami.
Spresnila, že štyria úspešní uchádzači nastúpia do pracovného pomeru 1. decembra tohto roka. Pracovné zmluvy majú uzavreté na dobru trvania projektu, teda na 18 mesiacov. Na projekt má mesto schválené financie z eurofondov, konkrétne vo výške 87.109 eur z Programu Slovensko.
Hovorkyňa uviedla, že do výberového konania na členov MOaPS v rámci aktuálneho projektu prišlo celkovo desať žiadostí. „Štyria uchádzači nespĺňali stanovené kritériá, preto na výberové konanie pozvali len šesť záujemcov,“ objasnila. Na osobný pohovor sa však 12. novembra nakoniec dostavili štyria uchádzači. Boli to ľudia, ktorí majú s touto prácou skúsenosti, keďže už pôsobili v hliadkach v minulosti. Výberová komisia mala sedem členov, vrátane zástupcu z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Hliadky budú pôsobiť priamo v teréne, dohliadajú na poriadok a čistotu verejných priestranstiev. Upozorňujú aj na rizikové situácie a v prípade potreby spolupracujú s mestskou políciou a ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu. Súčasťou ich práce je aj prevencia vzniku nelegálnych skládok, osveta v oblasti triedenia odpadu a ochrana verejného majetku. Osobitnú pozornosť majú hliadky venovať bezpečnosti detí, zamerajú sa na ich presun do škôl a zo škôl, na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Mesto Zvolen má občianske poriadkové hliadky pravidelne od roku 2018. „Za tie roky sa ukázalo, že ich existencia je pre mesto a obyvateľov mimoriadne prínosná,“ zhrnula hovorkyňa. Pomáhať majú pri riešení konfliktov medzi majoritou a minoritou, podporovať dodržiavanie verejného poriadku a posilňovať komunikáciu medzi obyvateľmi, samosprávou a verejnými inštitúciami.