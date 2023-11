Zvolenskému festivalu VAD bude tento rok dominovať téma ženy

Zvolen 10. novembra (TASR) - Zvolenský festival Víkend atraktívneho divadla (VAD) oslávi 23. až 25. novembra malé jubileum. Jeho 35. ročníku bude dominovať téma ženy, a to ako autorsky, tak aj interpretačne.



Ako pre TASR uviedol dramaturg festivalu Boris Kršňák, ženy budú zachraňovať svet v predstavení divadla GUnaGU Riaditeľky zemegule. Hrdinka Antieva v predstavení divadla Husa na provázku z Brna bude zase hľadať svoje miesto v živote i v manželstve. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava bude v predstavení z cyklu Generácia Z: Krása nevídaná pre zmenu skúmať mýtus krásy ako "diaľnice k šťastiu".



Ženy budú v hlavnej úlohe aj vo večerných koncertoch. V piatok (24. 11.) to bude kapela Terrible 2s slovenskej speváčky a gitaristky Lucie Piussi a českej basgitaristky a speváčky Evy Turnovej. Druhou ženskou skupinou budú Zuby nehty, legenda československej nezávislej scény, ktorá sa predstaví v sobotu (25. 11.).



Bohaté zastúpenie v tomto ročníku VAD bude mať literatúra. Český spisovateľ Pavel Kosatík v diskusii s moderátorom Michalom Havranom a zakladateľom festivalu Borisom Kršňákom predstaví svoje knihy o Slovensku a aj svoj pohľad na česko-slovenské vzťahy.



Hudobný kritik Jan Rejžek zas uvedie svoju životopisnú knihu a autor politickej literatúry faktu Peter Bárdy využije svoju najnovšiu knihu zameranú na minulosť súčasného slovenského premiéra na spoločensko-politickú debatu.



"Máme aj jednu organizačnú novinku. Festival po viac ako troch desaťročiach VAD opúšťa priestory Domu kultúry ŽSR a sťahuje sa do zvolenského Divadla JGT, ktoré sa zároveň stáva spoluorganizátorom festivalu," pripomenul Kršňák.