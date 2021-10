Zvolenskí aktivisti budú počas sviatkov triediť odpad z cintorínov

Zvolen 28. októbra (TASR) – Zvolenskí aktivisti a dobrovoľníci budú počas nadchádzajúceho dušičkového obdobia triediť odpad z cintorínov. Pre TASR to potvrdil zvolenský aktivista Pavol Krajči. Poukázať chcú na nadmernú tvorbu netriedeného odpadu, ktorý ľudia produkujú v období jesenných sviatkov.



Ako dodal, jeho veľkú časť síce nie je možné ďalej recyklovať či zhodnotiť, približne polovica je však biologicky rozložiteľný odpad. „Ten môžeme kompostovať a ďalej využívať,“ zhrnul. „Napriek tomu pre nedostatočné povedomie o triedení odpadu, konzumný prístup k sviatkom a absenciu košov na triedený odpad na miestach posledného odpočinku väčšina vyprodukovaného odpadu končí na skládkach či v spaľovniach,“ podotkol.



Podľa neho nultý ročník tejto akcie bude v spolupráci so spoločnosťou, ktorá vo Zvolene zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu. „Zriaďujeme tri hlavné kontajnerové stojiská na biologický odpad, vytriedené zložky a zmiešaný netriedený odpad. Dve sa budú nachádzať na hlavnom mestskom cintoríne na Zlatom Potoku a jedno na menšom cintoríne v mestskej časti Môťová,“ zdôraznil s tým, že druhým krokom je rozmiestnenie informačných tabúľ. Ľudí budú učiť, ako správne vytriediť jednotlivé zložky obalov. „Tretím krokom sú dobrovoľníci, ktorí budú koordinovať. Pozostalým budú počas Sviatku všetkých svätých pomáhať s triedením. Kde patrí sklenený kahanec od vosku, plastová sviečka, kovový vrch kahanca a čo robiť so živou kyticou, ktorú pokope drží kovová sieťka,“ poznamenal. „Celkovo počítame s minimálne 12 dobrovoľníkmi. Poteší nás však aj viac rúk, práce bude dostatok,“ uviedol.



Krajči tiež pripomenul, že do budúcich ročníkov by sa radi zamerali aj na prevenciu, ako odpad na cintorínoch netvoriť. „V spolupráci s mestom by sme preto radi podporili predajcov, ktorí sa zameriavajú na biologicky rozložiteľné smútočné predmety a určite sa budeme venovať aj osvetovej kampani, ako predchádzať tvorbe odpadov,“ vysvetlil a pripojil aj informácie pre pozostalých. „Odporúčame vymeniť parafínovú sviečku za voskovú a bez plastového obalu. Plastový kahanec za sklenený a umelé kytice za živé, napríklad zo sušených kvetov,“ ukončil s tým, že ak si ľudia pri triedení odpadu nie sú istí, radšej nech odhodia smeti do zmesového odpadu.