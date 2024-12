Zvolenskí aktivisti pripravujú vianočnú výmenu oblečenia a rastlín

Zvolen 8. decembra (TASR) - Vzájomná výmena vyradených odevov, rastlín, kníh i program budú súčasťou vianočného swapu vo Zvolene. Hlavným cieľom je dať nepoužívaným a stále zachovaným veciam druhú šancu. TASR o tom informovala Denisa Záchenská zo zvolenského občianskeho združenia (OZ) Očami prírody, ktoré podujatie organizuje.



Dodala, že verejný swap bude v sobotu 14. decembra od 13.00 do 20.00 h v dome služieb na Ulici Jozefa Kozáčeka. Princíp je podľa organizátorov jednoduchý. Záujemcovia si za oblečenie i doplnky, ktoré prinesú, môžu ďalšie kusy odniesť domov. Ak však ľudia nič nosiť nechcú, nemusia. Môžu si prísť iba veci pozrieť a aj niečo zobrať domov. OZ upozorňuje, že prinesené oblečenie má byť iba pre dospelých, čisté a v dobrej kvalite.



Okrem výmeny vecí pripravujú organizátori aj vianočný punč a sprievodný program. V ňom vystúpia viacerí ľudia so svojimi prednáškami, v ktorých budú hovoriť o ochrane životného prostredia i praktickej recyklácii. Témou bude aj to, ako vegetácia pomáha v boji s klimatickou krízou. "Pripravujeme aj rôzne ukážky, budeme tam mať exotický hmyz a večer budeme premietať aj tematický film o tom, ako spolu komunikuje príroda," objasnila Záchenská.



Aktivisti zo zvolenského združenia Očami prírody sa dlhodobo zaoberajú ochranou životného prostredia. V minulosti napríklad upratovali okolie Môťovskej priehrady vo Zvolene. Počas Sviatku všetkých svätých zas boli na miestnych cintorínoch. Ľudí upozorňovali na to, ktoré z vecí prinesených na hroby je možné triediť a ktoré nie.