Zvolenskí mestskí poslanci vyhlásili voľbu nového hlavného kontrolóra

Zvolen 15. decembra (TASR) – Mesto Zvolen hľadá nového hlavného kontrolóra. Mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní vyhlásili jeho voľbu. Súčasnému hlavnému kontrolórovi Petrovi Konečnému sa končí funkčné obdobie 31. decembra tohto roka.



Dôvodová správa uvádza, že Konečný prejavil záujem o skončenie pracovného pomeru. Zanikne mu nasledujúcim dňom po vykonaní voľby nového hlavného kontrolóra. V zmysle zákona o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo najmenej 40 dní pred dňom konania sa voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia dovtedajšieho hlavného kontrolóra.



Záujemcovia o výkon tejto funkcie môžu podľa schválených podmienok podávať svoje prihlášky do 23. januára 2023 do 13.00 h na adresu zvolenského mestského úradu. Voľba hlavného kontrolóra, ktorá bude tajná, sa uskutoční na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bude 6. februára 2023. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra a deň nástupu do práce je stanovený na 7. februára 2023.