Zvolenskí policajti chytili vodičov s viac ako jedným promile

Zvolen 11. mája (TASR) - Až siedmich vodičov s viac ako jedným promile alkoholu prichytili zvolenskí policajti počas uplynulého predĺženého víkendu v okresoch Zvolen, Detva a Krupina. Najviac, 3,31 promile, nafúkala 37-ročná Marianna z Červenej Hory pri Krupine.



Ako uvádza banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, ženu polícia zastavila neďaleko bydliska počas jazdy po miestnej komunikácii. Po tom, ako nafúkala, ju obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Polícia obvinila z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia aj 51-ročného Stanislava z Bardejova, ktorý nafúkal 1,77 promile alkoholu. "Za jazdu pod jeho vplyvom v júli 2019 mu bol uložený aj trest zákaz viesť motorové vozidlá až do júla 2024," uvádza polícia na sociálnej sieti.



Ďalší z obvinených vodičov, 35-ročný Roman z Detvy, sa opitý zrazil s ďalším autom. Namerali mu 1,79 promile alkoholu v dychu. Šoféroval aj napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia.



V nedeľu (10. 5.) večer dvaja mladí vodiči havarovali, keď si predtým vypili. Najskôr 29-ročný Peter z Dudiniec v Teranoch v okrese Krupina počas rýchlej jazdy vbehol do regulačného kanála. Nafúkal 2,83 promile.



Neskôr 20-ročný Erik z Hokoviec medzi obcami Medovarce a Domaníky v okrese Krupina v zákrute jazdil neprimerane rýchlo a narazil do stĺpa elektrického vedenia. "Náraz bol taký silný, že sa stĺp odlomil, čím došlo aj k prerušeniu dodávky elektriny," píše polícia na facebooku. Mladík nafúkal 1,79 promile. Ani jeden zo spomenutých vodičov sa nezranil.









Všetkých obvinených vodičov po procesných úkonoch umiestnili do policajnej cely.



Polícia v Banskobystrickom kraji v uplynulom týždni zachytila až 42 vodičov, jazdiacich pod vplyvom alkoholu.