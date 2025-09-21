< sekcia Regióny
Zvolenskí poslanci budú voliť nového hlavného kontrolóra
Autor TASR
Zvolen 21. septembra (TASR) - Mestskí poslanci vo Zvolene budú v pondelok (22. 9.) voliť nového hlavného kontrolóra. Vyplýva to z materiálu, ktorý predkladá samospráva na najbližšie rokovanie zvolenského mestského zastupiteľstva (MsZ).
Kandidáti na funkciu majú právo v deň konania voľby vystúpiť na jeho zasadnutí. Prezentovať budú môcť svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii. Kontrolóra zvolia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak ani jeden kandidát nezíska potrebnú väčšinu, bude druhé kolo volieb medzi dvomi kandidátmi s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhodne žrebovaním.
Začiatok funkčného obdobia kontrolóra a deň nástupu do práce je stanovený na 23. septembra tohto roka. Pracovný pomer bude na šesť rokov. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta. „Plat je v súčasnosti po zaokrúhlení vo výške 3414 eur,“ pripomína materiál na rokovanie MsZ.
Voľba súčasného kontrolóra, Petra Košíka, bola ako celok v rozpore so zákonom a hlasovanie pred dvomi rokmi nebolo podľa súdu platné. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Poslankyňa Lenka Balkovičová podotkla, že podľa nej bola voľba kontrolóra vo Zvolene v roku 2023 chaotická. Priblížila, že na zasadnutí zastupiteľstva na návrh poslanca bola zmena spôsobu voľby z tajného hlasovania na verejné. Tým, že tajné hlasovanie malo podľa nej presné pravidlá, pri zmene na verejné nastavené neboli. „Niektorí dali hlasy viacerým kandidátom a ďalší hlasovali len za jedného kandidáta,“ vysvetlila s tým, že hlasov bolo viac ako hlasujúcich.
Voľbou kontrolóra sa tak neskôr zaoberala okresná prokuratúra a podala protest proti tomuto uzneseniu. „Mestské zastupiteľstvo uznesením protestu nevyhovelo s odôvodnením, že protest nie je dôvodný,“ potvrdil hovorca. Prokuratúra sa tak obrátila na správny súd, ktorý uznesenie z roku 2023 zrušil.
