Zvolenskí poslanci odhlasovali novú výšku poplatku za komunálny odpad

Zvolen 14. decembra (TASR) - Zvolenčania budú za komunálny odpad platiť viac. Mestskí poslanci na svojom stredajšom zasadnutí schválili poplatok na obyvateľa a rok vo výške 40 eur. Je to nárast o 12 eur, doteraz platili poplatok 28 eur.



Za doplnok všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady hlasovalo 18 z 22 prítomných poslancov.



Zvyšovanie poplatku sa nepáčilo poslancovi Róbertovi Orságovi. Podľa neho je 40 eur pre niektorých ľudí luxus. Dodal, že týmto krokom pribudne vo Zvolene viac neplatičov a ľudia si začnú odhlasovať trvalý pobyt. Pripomenul, že nie je vhodné obdobie na takého radikálne zvyšovanie poplatku. Pozdávalo by sa mu, ak by samospráva dvíhala sumu postupne.



Poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný v diskusii spomenul, že by bolo dobré apelovať na ľudí, ako chcú pristupovať k vytváraniu odpadu. Primátor Zvolena Vladimír Maňka zas poznamenal, že sumou 40 eur na obyvateľa na rok sa Zvolen poplatkom dostáva na úroveň, ktorú už majú v súčasnosti viaceré mestá.



Samospráva uvádza, že výška poplatku za odpad vo Zvolene dlhodobo neodzrkadľuje skutočné náklady spojené s jeho vývozom a spracovaním. Naposledy poplatok za odpad zvyšovali v roku 2020, bolo to vtedy o tri eurá ročne na obyvateľa. "Medzičasom však štát pre samosprávy prudko zvýšil poplatok za uloženie odpadu na skládku," spresnila s tým, že im pridal aj povinnosť triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.