Zvolenskí poslanci rozšírili podmienky na úľavu z poplatku za odpad
Autor TASR
Zvolen 26. mája (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene novelizovalo v máji všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnom poplatku za komunálny odpad. Zmenou je, že o úľavu môžu požiadať Zvolenčania aj vtedy, ak sa viac ako 90 dní v roku zdržujú v inom meste na Slovensku. Pôvodne sa to týkalo len pobytu v zahraničí.
Dôvodová správa v predloženom materiáli uvádza, že návrh novelizácie VZN mesta predložili poslancom pre protest prokurátora. Doterajšia právna úprava vo Zvolene podmieňovala odpustenie alebo zníženie poplatku za odpad predložením dokladov, ktoré boli orientované výhradne na pôsobenie v zahraničí. „Tým vznikol právny stav, že poplatník z dôvodu práce v Bratislave alebo štúdia v inom univerzitnom slovenskom meste nemal možnosť preukázať svoj zákonný nárok,“ objasňuje. Táto novelizácia nadobudne účinnosť 1. januára 2027.
Pre zmenu samospráva očakáva mierny nárast žiadostí o zníženie poplatku od občanov, ktorí pracujú na Slovensku. Pripomína, že to bude mať dosah na rozpočet mesta. Obyvatelia však podľa mesta získavajú spravodlivý a rovnaký prístup k úľavám bez ohľadu na to, kde mimo Zvolena sa zdržiavajú. „Navrhované zmeny v plnej miere vyhovujú protestu prokurátora a uvádzajú VZN mesta do súladu s aktuálnym právnym poriadkom Slovenskej republiky,“ konštatuje správa. Ako ďalej informuje, prijatím tohto návrhu predídu hroziacej žalobe prokurátora na správny súd.
