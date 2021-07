Zvolenskí poslanci sa budú venovať projektu výstavby plaveckého centra

Zvolen 6. júla (TASR) – Zvolenskí mestskí poslanci majú v programe piatkového (9.7.) rokovania mestského zastupiteľstva projekt výstavby Zvolenského plaveckého centra a ľahkoatletického štadióna. Vyplýva to z materiálu, ktorý je zverejnený na oficiálnej webstránke mesta.



Komplex pre športovanie by sa mal nachádzať v lokalite Zvolen, Západ – Bariny a okrem atletického oválu s dĺžkou 400 metrov s ôsmimi bežeckými dráhami by mali byť súčasťou projektu aj kúpalisko, mestská plaváreň a parkovacie miesta. Mestský parlament sa mal návrhom zaoberať koncom júna, pre nedostatok poslancov sa však rokovanie nezačalo a posunuli ho na piatok 9. júla. Ako ďalej uvádza materiál, poslanci budú mať na výber, či schvália projekt s 25 alebo 50-metrovým bazénom. Varianty sa rozlišujú najmä vo veľkosti plaveckého bazéna v objekte mestskej plavárne.



Komisia životného prostredia pri zvolenskom mestskom zastupiteľstve odporúča poslancom schváliť návrh s 25-metrovým plaveckým bazénom. Komisia financií zas neodporúča zaradiť návrh súťažných podmienok do rokovania mestského parlamentu. Pripomína, že požaduje pre obidva navrhované varianty spracovať štúdiu uskutočniteľnosti so zameraním na ekonomické ukazovatele zámeru. Požaduje tiež vypracovať analýzu dopadov investície na rozpočet mesta.



„Súhlasíme s výstavbou krytej plavárne, kúpaliska a bežeckého oválu. Chcem však jednoznačne upozorniť, že o tomto sa môžeme reálne baviť až po vykonaní protipovodňových opatrení,“ pripomína člen Komisie výstavby a územného rozvoja Matej Snopko v predkladanom materiáli. „Bariny sú záplavovou oblasťou, kde sa očakáva možné stúpnutie hladiny od jedného do štyroch metrov. Takáto hladina vody zničí aj bežecký ovál aj príslušenstvo plavárne a kúpaliska,“ poznamenal a dodal, že vo vyjadrení orgánu životného prostredia je uvedené, že kým nebudú protipovodňové opatrenia, stavať je tam zakázané. Podľa predloženého materiálu zvolenská mestská rada k návrhu pre vyhlásenie súťaže neprijala uznesenie.



Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová zdôraznila, že popri plavcoch sa chce samospráva na Barinách zamerať aj na všetkých, ktorí si chcú na plavárni oddýchnuť. „Prípadne sem vziať svoje deti. Popri plaveckom tak navrhujeme aj výstavbu zážitkového bazéna. V ňom by boli umiestnené rôzne masážne či zábavné prvky, ako ich poznáme z moderných akvaparkov,“ doplnila.



Mesto zverejnilo aj odhad investičných nákladov obidvoch variantov zámeru. Náklady pre možnosť s 25-metrovým bazénom sú 19.680.000 eur, ak sa však poslanci rozhodnú pre areál s 50-metrovým bazénom, suma by bola 24.720.000 eur. Materiál obsahuje aj ekonomické prepočty, vrátane možnosti čerpania úveru, odhad prevádzkových nákladov, podrobnosti o bazénoch a aj podrobné pripomienky odborných komisií.