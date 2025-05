Zvolenskí poslanci sa zariadením sociálnych služieb nezaoberali

Zvolen 21. mája (TASR) - Mesto Zvolen sa malo na svojom stredajšom rokovaní zastupiteľstva zaoberať otázkou, či prevezme do svojej správy zariadenie sociálnych služieb (ZSS) na Záhonku. Mestský parlament však nebol popoludní uznášaniaschopný a primátor Vladimír Maňka stretnutie ukončil.



Na druhý pokus sa prezentovalo 11 poslancov, primátor neskôr povedal, že 14 sa ospravedlnilo. Zvolenské zastupiteľstvo síce začiatkom mája prevzatie zariadenia podporilo, primátor však jeho uznesenie nepodpísal. V stredu pred poslancami zopakoval, že je v rozpore so zákonom a nebolo to možné. Podľa neho sa tento prípad mal riešiť osobitným zreteľom. Dodal, že keby aj poslanci veto primátora prelomili, prokurátor by ho vrátil späť, pretože to bolo nevykonateľné.



Domov v súčasnosti prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý ponúkol viaceré takéto fungujúce zariadenia mestám a obciam, v ktorých sa nachádzajú, s tým, že ak mestá o ne neprejavia záujem, osloví s ponukou neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.



BBSK pripomenul, že samosprávne kraje nedostávajú peniaze od štátu na zabezpečenie sociálnych služieb. Mestá však aktuálne takúto možnosť majú. „Kraj predložil mestu Zvolen výhodnú ponuku na prebratie zariadenia Záhonok,“ podotkla Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia BBSK. Zdôraznila, že zvolenské mestské zastupiteľstvo prijalo začiatkom mája uznesenie, ktorým odsúhlasilo ich ponuku. „Následne nám však primátor mesta Zvolen v oficiálnom liste oznámil, že uznesenie zastupiteľstva nemôže podpísať,“ potvrdila. Podľa nej tak kraj pokračoval vo verejnej obchodnej súťaži.



Zariadenie na Záhonku má kapacitu 152 miest, služby poskytuje formou pobytu. Takzvaný domov dôchodcov tvorí 128 miest, domov sociálnych služieb 24 miest. „V poradovníku je približne 100 čakateľov na ubytovanie,“ objasnilo mesto.