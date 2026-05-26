Zvolenskí poslanci schválili výstavbu nájomných bytov na Unionke
Autor TASR
Zvolen 26. mája (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene schválilo výstavbu dvoch nájomných bytových domov v lokalite na Unionke. Mesto chce na ich výstavbu požiadať o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške sto percent nákladov.
Termín na predloženie žiadosti je do 31. augusta tohto roka. V prípade, že žiadosť o úver bude úspešná, v týchto dvoch bytovkách bude 54 bytov. Samospráva už má na výstavbu domov stavebné povolenie. Vyhlásila už aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, ponuky bude vyhodnocovať začiatkom júna. Dôvodová správa v predloženom materiáli pre poslancov uvádza, že investícia bude podľa projektovej dokumentácie takmer šesť miliónov eur.
Mesto v súčasnosti disponuje tromi druhmi nájomných bytov. Vo vlastníctve má 378 bytov bežného a 66 nižšieho štandardu. Zvolen má aj 124 bytov osobitného určenia, z toho 109 je pre dôchodcov nad 65 rokov a 15 bytov je pre telesne postihnutých občanov. Mesto už v minulosti informovalo, že nemá kapacity na to, aby dokázalo vyhovieť všetkým žiadateľom o nájomné byty, dopyt je vyšší ako ponuka. Vo Zvolene posledné nájomné byty stavali pred takmer 12 rokmi. Aj preto sú v súčasnosti podľa samosprávy poradovníky preplnené. Do priamej správy mesta prešli v roku 2023 nájomné byty po súkromnej spoločnosti, ktorá ich predtým spravovala.
