Zvolenskí poslanci vyhlásili voľbu nového hlavného kontrolóra

Zvolen 31. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra. Súd totiž konštatoval, že voľba súčasného kontrolóra, Petra Košíka, bola ako celok v rozpore so zákonom a hlasovanie pred dvomi rokmi nebolo platné. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bude 22. septembra. Kandidáti na funkciu majú právo v deň konania voľby vystúpiť na jeho zasadnutí. Prezentovať budú môcť svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii.



Záujemcovia o výkon tejto funkcie môžu podávať svoje prihlášky do 8. septembra na adresu mestského úradu. Doručené musia byť v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - Neotvárať!“



Kontrolóra zvolia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak ani jeden kandidát nezíska potrebnú väčšinu, bude druhé kolo volieb medzi dvomi kandidátmi s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhodne žrebovaním, ktoré vykoná predseda volebnej komisie. Začiatok funkčného obdobia kontrolóra a deň nástupu do práce je stanovený na 1. októbra tohto roka. Pracovný pomer bude na šesť rokov.



Poslankyňa Lenka Balkovičová podotkla, že podľa nej bola voľba kontrolóra vo Zvolene v roku 2023 chaotická. Priblížila, že na zasadnutí zastupiteľstva na návrh poslanca bola zmena spôsobu voľby z tajného hlasovania na verejné. Tým, že tajné hlasovanie malo podľa nej presné pravidlá, pri zmene na verejné nastavené neboli. „Niektorí dali hlasy viacerým kandidátom a ďalší hlasovali len za jedného kandidáta,“ vysvetlila s tým, že hlasov bolo viac ako hlasujúcich.



Voľbou kontrolóra sa tak neskôr zaoberala okresná prokuratúra a podala protest proti tomuto uzneseniu. „Mestské zastupiteľstvo uznesením protestu nevyhovelo s odôvodnením, že protest nie je dôvodný,“ potvrdil hovorca. Prokuratúra sa tak obrátila na správny súd, ktorý uznesenie z roku 2023 zrušil.



Hovorca dodal, že nadobudnutím právoplatnosti uznesenia súdu súčasnému hlavnému kontrolórovi Košíkovi zaniká funkcia.