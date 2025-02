Zvolenskí poslanci žiadajú primátora, aby riešil znečistenie sadzou

Zvolen 24. februára (TASR) - Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Zvolene hovorili v pondelok poslanci o znečistení mesta čiernymi mastnými sadzami. Primátora Vladimíra Maňku žiadajú, aby spolupracoval so všetkými kompetentnými orgánmi, ktoré zistia pôvodcu špinavého ovzdušia.



Podrobný materiál o jeho vplyve na zdravie ľudí pred MsZ predložila poslankyňa Denisa Záchenská. Podľa nej táto situácia trvá dlhšie a nezlepšuje sa. "Mestská časť Sekier je postihnutá najviac, obyvatelia hlásia negatívne dôsledky na svoje zdravie," objasnila s tým, že mastné fľaky bolo vidieť aj na vodnej hladine Môťovej. Zároveň predstavila obrázky, na ktorých boli čierne psie laby, špinavé parapety na oknách bytov či detské oblečenie. Na rokovaní sa zároveň zúčastnila aj verejnosť, ktorá sa k téme vyjadrila.



Záchenská v spolupráci s odborníkmi, aktivistami a poslancami pripravila návrhy krokov, ktoré môže mesto podniknúť. "Zároveň chceme vyvinúť tlak na úrady, ktoré majú v rukách kontrolu a reguláciu priemyselných prevádzok," zdôraznila. Dodala, že podnety prišli aj od občanov Zlatého potoka, z ulíc Pribinova, Okružná, zo Záhonku, z Prachatickej ulice. Uviedla, že sa ozvali aj ľudia z Lieskovca, zo Sliača i tí, ktorí do Zvolena dochádzajú za prácou.



Mestské zastupiteľstvo tak žiada primátora Vladimíra Maňku, aby inicioval spoluprácu so všetkými kompetentnými orgánmi a inštitúciami. Cieľom je identifikovať pôvodcu znečisťovania životného prostredia a majetku obyvateľov čiernymi mastnými sadzami. Primátor má podľa uznesenia zabezpečiť aj zverejnenie konkrétnych opatrení, ktoré mesto uplatnilo pre chránenie životov, zdravia a majetku svojich obyvateľov. Zverejniť má aj spracovanie podrobného zoznamu zdrojov znečistenia ovzdušia vo Zvolene. Poslanci tiež chcú, aby v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom umiestnili mobilnú meteorologickú stanicu v blízkosti priemyselnej zóny mesta Zvolen. Slúžiť má na sledovanie kvality ovzdušia v dlhodobom intervale.



Riešenie situácie žiada aj poslanec Branislav Husár, ktorý je obyvateľom Sekiera. V diskusii spomenul továrne i veľa áut v blízkosti sídliska, toto znečistenie je však podľa neho niečo nové a iné. Pripojil sa aj hlavný mestský kontrolór Peter Košík. "Celý život bývam na Sekieri, toto je niečo nové, čo tu ešte nebolo," vyhlásil.