Zvolenskú parkovaciu politiku čakajú ďalšie zmeny, reguláciu rozšíria
Zvolen 15. novembra (TASR) - Parkovaciu politiku v meste Zvolen čakajú ďalšie zmeny. Od 1. januára budúceho roka upraví samospráva niekoľko dôležitých pravidiel, zároveň pripravuje rozšírenie regulácie aj do iných častí mesta. Hovorca mesta Martin Svatuška informoval, že v roku 2027 plánuje postupne zaviesť regulované parkovanie na sídliskách Sekier, Zlatý potok, Podborová a Balkán.
Podobne ako iné mestá čelí Zvolen podľa jeho slov prudkému nárastu počtu vozidiel. Problémom sú autá stojace na chodníkoch a zeleni brániace vjazdu záchranných zložiek či autá z iných miest, ktoré zaberajú parkovacie miesta domácim obyvateľom.
Na tento stav doplácajú podľa primátora Vladimíra Maňku predovšetkým rezidenti, mnohí z nich preto volajú po regulácii aj v iných častiach mesta. Vlani mesto pristúpilo k regulácii v širšom centre a na sídlisku Západ, čo podľa primátora situáciu zlepšilo. Nie všetky problémy sa však podarilo vyriešiť. „V južnej časti sídliska Západ stále chýbajú parkovacie kapacity. Preto sme vytypovali plochy, kde môžeme na jar začať s výstavbou desiatok nových parkovacích miest,“ priblížil Maňka.
Mestské zastupiteľstvo schválilo jednotné pravidlá parkovania pre všetky sídliská. Pre sídlisko Zvolen Západ budú platiť už od 1. januára 2026. Parkovanie bude bezplatné od pondelka do piatka medzi 8.00 a 15.00 h, v sobotu celý deň a v nedeľu do 15.00 h. V inom čase budú vodiči potrebovať parkovaciu kartu alebo zakúpený lístok. Mesto zároveň zvyšuje počet hodín v rámci návštevníckeho kreditu. Obyvatelia budú môcť jednoducho priamo z mobilného telefónu čerpať 200 bezplatných hodín ročne na svoje návštevy.
Novinkou je medzisídlisková parkovacia karta či možnosť pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste, no žijúcich v podnájme v inej lokalite, zakúpiť si rezidentskú kartu. Špeciálny režim dostanú aj poskytovatelia sociálnych a zdravotných služieb, aby sa regulácia čo najmenej dotkla odkázaných obyvateľov. Počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00 h budú môcť parkovať v ktorejkoľvek časti mesta na základe špeciálnej karty.
Mesto avizuje, že o všetkých zmenách a nových pravidlách bude verejnosť informovať priamo v teréne. Sériu stretnutí s obyvateľmi odštartuje 3. decembra na sídlisku Západ.
