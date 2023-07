Zvolenský festival zavedie návštevníkov do neznámych kútov sveta

Zvolen 19. júla (TASR) - Zvolenské námestie privíta v stredu prvých hostí a divákov cestovateľského festivalu. Podujatie odštartuje Tomáš Šmátrala z organizácie Prales Deťom SK, ktorý porozpráva o skúsenostiach a zážitkoch z dobrovoľníckeho pobytu v dažďovom pralese Kostariky.



"Prvý hosť bude hovoriť o tom, ako sú v Kostarike čistené pláže od plastov, o hasení lesných požiarov, protipytliackych hliadkach, monitorovaní veľkých šeliem a veľrýb, o vzdelávaní detí alebo o spolupráci s rangermi z národných parkov," informujú organizátori.



Vo štvrtok (20. 7.) bude dvojica cestovateľov Jana a Ivan rozprávať o ceste po Kaukaze. V piatok (21. 7.) priblíži horský vodca, jeden zo siedmich Slovákov, ktorý vyliezol na Mount Everest Vlado Zboja, výstup na horu Mount Carstensz, ktorá je so svojimi 4884 metrami nad morom najvyššou horou ostrova Nová Guinea a celého svetadielu Austrália a Oceánia. Sobota (22. 7.) patrí Monike Paločkovej, mladej lekárke, ktorú medicína zaviala do Burundi, Južného Sudánu, Kene či Albánska.



Posledný deň (23. 7.) Zvolenského cestovateľského festivalu bude venovaný Sýrii - krajine, ktorá bola pri vzniku prvých civilizácií a aj náboženstiev, ktoré poznačili a určili smerovanie sveta na najbližšie tisícročia dopredu.



Súčasťou festivalu je Street market food so svojou svetovou kuchyňou.