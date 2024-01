Zvolenský spevácky zbor oslávil 140. výročie vzniku

Zvolen 7. januára (TASR) - Zvolenský spevácky zbor (ZSZ) oslávil 140. výročie svojho vzniku, za tento čas však prešiel rôznymi názvami. Pre TASR to uviedla jeho predsedníčka Emília Vongrejová s tým, že v súčasnosti má 35 členov a dirigentkou je Oľga Brozmanová.



Vo svojom repertoári má sakrálne, barokové skladby i slovenské, moravské a české ľudové piesne. Vo vianočnom období sú to aj koledy. Časť z nich je so sprievodom rôznych hudobných nástrojov, na ktoré hrajú členovia zboru. Priblížila, že koncertujú na všetkých oslavách a výročiach Zvolena, spievajú aj hymnické piesne. Koncerty bývajú aj na Zvolenskom zámku, v divadle, na námestí i v kostoloch. Spevokol vystupoval aj v Bruseli, Českej republike, na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku i Srbsku.



Vznikol v 19. storočí, v roku 1883, pri zvolenskej továrni na plech Union. Jeho názov bol Hudobný, spevácky a čítací spolok Union vo Zvolene. Továreň však v roku 1922 zrušili a činnosť hudobného spolku bola ohrozená. Pár nadšencov ho zachránilo a premenovali ho na Robotnícky spevokol Úsvit.



"V roku 1929 mal 50 členov a aj v ťažkých časoch počas druhej svetovej vojny jeho činnosť pokračovala, niekedy aj ilegálne," zdôraznila predsedníčka. Po vojne prechádzal zbor rôznymi zmenami a rozdelili ho na rôzne zložky. V 60. rokoch minulého storočia sa spojili mužská a ženská zložka a vznikol Robotnícky spevácky zbor. V tom období dostal mnohé vyznamenania.



V roku 1990 ho premenovali na Zvolenský spevácky zbor. V roku 2005 spevokol zmenil názov na súčasný, Zvolenský spevácky zbor, občianske združenie.



V meste pod Pustým hradom každý rok organizujú Zvolenský festival speváckych zborov. O tomto spevokole doteraz vyšli dve knihy, jedna v roku 2008 a druhá v roku 2018. V roku 2023 vydali CD disk k 140. výročiu vzniku. "Je to prierez skladieb, ktoré pre zbor upravili bývalí dirigenti. Vzdali sme im tak poctu. Na koncerte primátor Zvolena Vladimír Maňka udelil spevokolu Cenu primátora mesta," ukončila.