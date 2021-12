Zvolenský zámok je pre verejnosť opäť otvorený

Zvolen 17. decembra (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) Zvolenský zámok je od piatka znovu otvorená pre verejnosť a funguje v režime OP. Pre TASR to v piatok potvrdila programová pracovníčka Zvolenského zámku Eva Schmidtová.



Ako dodala, záujemcovia ho môžu navštíviť v bežných otváracích hodinách od 10.00 do 17.30 h. Zmena nastane vo štvrtok 23. decembra, návštevníci môžu prísť do 16.00 h. V bežnom otváracom čase bude zámok k dispozícii aj 29. a 30. decembra. Posledný deň v tomto roku bude otvorené kratšie, do 15.00 h. Podľa Schmidtovej je otvorená aj Zámocká kaviareň v režime predaja cez okienko. „Medzi sviatkami bude kaviareň zatvorená a znovu ju otvoríme 5. januára,“ podotkla.



SNG otvára aj svoje ďalšie vysunuté pracoviská - Galériu Ľudovíta Fullu a Kaštieľ Strážky. Schaubmarov mlyn v Pezinku zostáva zatvorený. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.sng.sk.