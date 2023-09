Technická univerzita vo Zvolene začala nový akademický rok

Zvolen 25. septembra - Technická univerzita (TUZVO) vo Zvolene vstúpila v pondelok do 72. akademického roka. Súčasťou programu otvorenia bola promócia absolventov doktorandského štúdia i odovzdanie cien rektora za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a za významný vedecký prínos.



Ako pre TASR uviedol hovorca univerzity Ján Lichý, škola aktuálne poskytuje vzdelávanie približne 2000 študentom vo všetkých troch stupňoch štúdia na štyroch fakultách a v 78 študijných programoch. "V tomto akademickom roku po viacerých rokoch znižovania počtu študentov došlo k nárastu počtu študentov prvého ročníka," pripomenul. "V súčasnosti univerzita očakáva výsledky práve prebiehajúcej akreditácie podľa nových akreditačných štandardov," dodal.



TUZVO je v rebríčku SCIMAGO v kategórii vedeckého rankingu treťou najlepšou slovenskou univerzitou a v šanghajskom rebríčku sa štvrtý rok po sebe umiestnila v prvej päťstovke pôdohospodárskych univerzít.



"Naša univerzita si vo svojom dlhodobom zámere vytýčila víziu stať sa do roku 2030 medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou univerzitou a byť poskytovateľom moderného vzdelávania a sprostredkovateľom systematického odovzdávania vedomostí a spoločných kultúrnych a demokratických hodnôt vrátane zodpovednosti k životu," uviedol rektor TUZVO Rudolf Kropil.



V oblasti modernizácie univerzita pracuje na príprave konzorciálneho projektu so SPU v Nitre v rozsahu takmer 20 miliónov eur, príprave projektov v rámci tzv. transformačných a inovačných konzorcií i projektov excelentných výskumníkov. "Svoje úsilie univerzita venuje aj hľadaniu zdrojov na rekonštrukciu hlavnej budovy tak, aby bola moderná, environmentálne spoľahlivá a energeticky nenáročná," doplnil Lichý.



"Naši absolventi by mali ovládať takzvané kľúčové kompetencie 4K - kritické myslenie, komunikáciu, kolaboráciu a kreativitu a, navyše, naše univerzity musíme formovať ako inštitúcie bez múrov. Musíme prijať zmeny formulované spoločnosťou a čeliť výzvam 21. storočia. Musíme však byť zároveň miestom slobodného myslenia a hľadania pravdy," doplnil v príhovore Kropil.