Zvolenu zanikne zmluva so súčasným dodávateľom zimnej údržby

Zvolen 9. februára (TASR) – Mestu Zvolen zanikne zmluva so súčasným dodávateľom zimnej údržby. Rozhodli o tom zvolenskí mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní.



Primátor Vladimír Maňka pripomenul, že podľa súčasnej zmluvy totiž nevie mesto vstúpiť do rozhodovania o jednotlivých výjazdoch. Poznamenal, že je to predovšetkým preventívny posyp, ktorý tvorí najväčšiu položku pri fakturovaní odvedených prác. "Som presvedčený, že v niektorých prípadoch nebolo potrebné k nemu pristupovať," podotkol s tým, že zmluva však samospráve neumožnila rozhodovať podľa seba.



Ako dodal, akákoľvek dohoda o zániku zmluvy predpokladá, že v platnosti musí ostať minimálne jeden rok. Najskorší možný termín ukončenia by tak bol začiatok februára budúceho roku. "Čo by bolo nerozumné. Ostal by nám nepokrytý záver budúcej zimnej sezóny," zdôraznil primátor. Informoval, že so súčasným dodávateľom sa preto dohodli, že zmluvný vzťah skončí až po nej. Podľa jeho slov medzitým pôjde mesto do nového verejného obstarávania. Podmienky chce nastaviť tak, aby uchádzači mohli podávať osobitné ponuky na čistenie ciest i na čistenie chodníkov.



"Predpokladám, že rozdelením zákazky dosiahneme zvýšenie počtu záujemcov, čo vo finále môže znamenať lepšiu cenu pre naše mesto," konštatoval s tým, že časť chodníkov si dokáže mesto robiť vlastnými silami. Maňka pripustil, že do úvahy prichádza aj posilnenie Strediska komunálnych služieb. Takýto krok však vyžaduje vysokú prvotnú investíciu do techniky a nových zamestnancov. "Aj dodacie lehoty novej techniky sú dlhšie ako jeden rok," zhrnul a uzavrel, že musia preto dobre zvážiť, čo bude pre mesto optimálne a ekonomicky výhodné.



Mesto Zvolen predpokladá, že zimná údržba v sezóne 2022/2023 vyjde na sumu 730.000 eur. Odhad stanovili podľa vyhodnotenia predošlej zimy. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že všetko však závisí od charakteru počasia. Mesto sa stará o 101 kilometrov ciest a 95 kilometrov chodníkov. Zimnú údržbu zabezpečuje z väčšej časti prostredníctvom svojho zmluvného partnera, s ktorým zmluva zanikne.