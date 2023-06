Vo Zvolene vznikne modelová škola

Zvolen 26. júna (TASR) - Modelovú školu, ktorá využíva najnovšie poznatky pri vzdelávaní detí a inovatívne pedagogické postupy, zriadi na budúci rok vo Zvolene Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica. Škola vznikne v priestoroch súčasnej Základnej školy na Jilemnického ulici, ktorá bola najstaršou v meste, ale ktorá každoročne strácala množstvo žiakov. Jej prenájom za jedno euro ročne odsúhlasili v pondelok poslanci mestského zastupiteľstva.



"Cieľom tohto unikátneho projektu je priniesť vyššiu kvalitu do verejného školstva. Dohoda s mestom zaručuje, že nová škola bude bezplatná," informovala TASR Živica.



Ako ďalej uvádza, škola bude priestorom na zavádzanie pedagogických inovácií a zdieľané poznatky bude samospráva využívať pri skvalitňovaní vyučovania v ostatných piatich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti.



"Každý, kto tomu trocha rozumie, vidí, že škola každý rok dramaticky strácala žiakov a rútila sa do záhuby. Ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí dali šancu zmenám, ktoré môžu byť prospešné na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v celom meste a regióne," uviedol po hlasovaní mestského zastupiteľstva primátor Zvolena Vladimír Maňka.



Živica sa inováciám vo vzdelávaní venuje už 23 rokov v rámci rôznych projektov. Jej Komenského inštitút pravidelne oceňuje inšpiratívnych pedagógov ocenením Učiteľ Slovenska a pozdvihuje spoločenský status učiteľského povolania. Stojí aj za programom Zelená škola, ktorý je najväčším environmentálne-vzdelávacím programom na Slovensku. Vytvorila tiež platformu Hurá von! podporujúcu zážitkové vzdelávanie v exteriéri.



"Tvoríme školu, ktorej filozofia stojí na spolupráci, vzájomnej podpore a inováciách. Chceme tento prístup priniesť nielen do samotnej školy, ale do celého mesta. Pretože nie súťaživosťou, ale len vzájomnou spoluprácou medzi školami môžeme spoločne zvyšovať kvalitu vzdelávania," povedal zakladateľ Živice a Komenského inštitútu Juraj Hipš.



V škole budú pracovať napríklad aj s Feuersteinovou metódou, ktorá rozvíja zručnosti myslieť a učiť sa. Súčasťou vzdelávania bude aj medzinárodný program Superar, ktorý prostredníctvom umenia podporuje rozvoj sociálnych vzťahov a dáva možnosť zažiť úspech každému dieťaťu.