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Zvolili členov Krajského mládežníckeho parlamentu Trnavskej župy
V priebehu septembra sa uskutoční slávnostné ustanovujúce zasadnutie, na ktorom predseda TTSK Jozef Viskupič odovzdá novým členom menovacie dekréty.
Autor TASR
Trnava 17. júna (TASR) - Viac ako 40 delegátov zo stredných škôl zvolilo 21 členov nového Krajského mládežníckeho parlamentu Trnavskej župy. Ich mandát odštartuje naplno hneď na začiatku nového školského roka. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
V priebehu septembra sa uskutoční slávnostné ustanovujúce zasadnutie, na ktorom predseda TTSK Jozef Viskupič odovzdá novým členom menovacie dekréty. Na tomto prvom stretnutí si mladí lídri spomedzi seba zvolia aj svoje užšie vedenie - predsedu a dvoch podpredsedov.
„Novozvolený Krajský mládežnícky parlament Trnavskej župy je ďalším dôležitým krokom, ktorý študentov vtiahne priamo do otvoreného dialógu s vedením kraja o témach, ktoré ich trápia,“ zdôraznil predseda TTSK.
Hlavným cieľom je zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov, ktoré sa ich priamo dotýkajú, a poskytnúť im priestor na vyjadrenie potrieb v oblasti vzdelávania, voľného času a občianskeho aktivizmu.
V priebehu septembra sa uskutoční slávnostné ustanovujúce zasadnutie, na ktorom predseda TTSK Jozef Viskupič odovzdá novým členom menovacie dekréty. Na tomto prvom stretnutí si mladí lídri spomedzi seba zvolia aj svoje užšie vedenie - predsedu a dvoch podpredsedov.
„Novozvolený Krajský mládežnícky parlament Trnavskej župy je ďalším dôležitým krokom, ktorý študentov vtiahne priamo do otvoreného dialógu s vedením kraja o témach, ktoré ich trápia,“ zdôraznil predseda TTSK.
Hlavným cieľom je zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov, ktoré sa ich priamo dotýkajú, a poskytnúť im priestor na vyjadrenie potrieb v oblasti vzdelávania, voľného času a občianskeho aktivizmu.