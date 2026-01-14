< sekcia Regióny
Zvonicu na Zvonovom vŕšku plánuje Banská Štiavnica obnoviť
Zvonica bola postavená v druhej polovici 19. storočia.
Autor TASR
Banská Štiavnica 14. januára (TASR) - Mesto Banská Štiavnica plánuje kompletne obnoviť zvonicu na Zvonovom vŕšku, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti už vďaka podpore z Ministerstva kultúry (MK) SR rieši prípravnú projektovú dokumentáciu. O externé zdroje sa bude uchádzať aj na samotnú obnovu pamiatky.
Juraj Chrenko z oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia banskoštiavnického mestského úradu priblížil, že zvonica je aktuálne nevyužívaná a zabezpečená pred vstupom neoprávnených osôb. „Objekt je bežne, vekom a poveternostnými podmienkami opotrebovaný,“ priblížil s tým, menším požiarom bola poškodená drevená zvonová stolica vo vnútri objektu.
V rámci komplexnej rekonštrukcie plánujú obnoviť klampiarske prvky a okenné a dverné otvory, realizovať sanáciu drevenej zvonovej stolice a sanáciu vlhkosti, a tiež reštaurovať omietky a kamenné prvky. „Na realizáciu obnovy v takomto rozsahu je nevyhnutné spracovanie projektovej dokumentácie,“ podotkol Chrenko s tým, že na jej financovanie a tiež samotnú obnovu pamiatky bude mesto žiadať finančné prostriedky od MK SR.
„Samotná projektová dokumentácia si vyžaduje prípravnú projektovú dokumentáciu, čo v našom prípade znamená vypracovanie dendrologického posudku, statického posudku a reštaurátorského výskumu s návrhom na reštaurovanie,“ dodal Chrenko. Posudky a reštaurátorský výskum už má podľa jeho slov mesto vypracované, aktuálne čaká na stanoviská krajského pamiatkového úradu k týmto dokumentáciám.
Zvonica bola postavená v druhej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu a je situovaná na hrebienku terénnej vyvýšeniny, okolo ktorého sa nachádzajú tri cintoríny - katolícke Predný a Zadný, a evanjelický nazývaný aj Brána pokoja. Areál cintorínov na Zvonovom vŕšku prestal slúžiť svojmu pôvodnému účelu v 70. rokoch 20. storočia a v súčasnosti sa tu už nepochováva.
