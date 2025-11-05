< sekcia Regióny
ZVRHLÍK V AKCII: Uspokojoval sa pred ženou na parkovisku vo Vranove
Žena vystúpila z auta a muža okríkla, na čo z miesta ušiel.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 5. novembra (TASR) - Polícia vo Vranove nad Topľou vyšetruje trestný čin výtržníctva, ku ktorému došlo v utorok (4. 11.) popoludní na Sídlisku Juh. K osobnému autu, v ktorom sedela žena, pristúpil 34-ročný muž. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž sa priblížil k dverám a pred ženou sa začal sexuálne uspokojovať.
Žena vystúpila z auta a muža okríkla, na čo z miesta ušiel. „Polícia muža v krátkom čase vypátrala, boli s ním vykonané potrebné procesné úkony,“ uviedla hovorkyňa.
