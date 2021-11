Vo Zvolenskej Slatine stále nevedia, kedy spustia komunitné centrum

Zvolenská Slatina 2. novembra (TASR) – Zatiaľ nie je známe, kedy by mohlo plánované komunitné centrum vo Zvolenskej Slatine vo Zvolenskom okrese začať slúžiť občanom. Obec totiž opakuje verejné obstarávanie na stavebné práce. Pre TASR to potvrdila starostka Mária Klimentová.



Ako dodala, samospráva má vo vlastníctve nevyužívaný rodinný dom, ktorý sa obecní poslanci rozhodli v prípade schválenia dotácie zrekonštruovať na centrum. Slúžiť by malo na aktivity obyvateľov. Predchádzať majú ich sociálnemu vylúčeniu, zvýšeniu ich vzdelanostnej a vedomostnej úrovne a príprave pre trh práce. „Sú to aktivity ako kurzy, školenia, odborné výcviky a podobne,“ zhrnula s tým, že rekonštrukciou by mali vzniknúť miestnosť na vzdelávanie, kancelársky priestor, dielňa a aj kuchyňa. Patria tam aj sklad materiálu a pomôcok, práčovňa, sociálne zariadenie vrátane vybavenia týchto priestorov.



„Obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v roku 2018. Stavebné povolenie bolo vydané v tom istom roku. V októbri v roku 2018 bolo doručené rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 304.000 eur,“ spomenula starostka. „Po kontrole verejného obstarávania, ktorým bola podlimitná zákazka na stavebné práce, bola v máji tohto roka doručená obci správa z kontroly. V nej riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo vnútra, konštatuje, že pre zistené nedostatky v obstarávaní poskytovateľ rozhodol o udelení finančnej opravy vo výške 25 percent, čo predstavovalo sumu 64.000 eur,“ zdôraznila Klimentová. „Obecní poslanci s takouto korekciou nesúhlasili, a preto obec verejné obstarávania opakuje,“ dodala.