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Zvyky počas osláv slnovratu predstavia v Múzeu slovenskej dediny
Večerné prehliadky prinesú viac zaujímavostí o oslavách letného slnovratu, prezradia, prečo sa zvykli páliť sobotky aj ako sa pripravovala mládež na tento sviatok.
Autor TASR
Martin 20. júna (TASR) - Atmosféru pri spoznávaní tradícií a zvykov našich predkov počas osláv letného slnovratu môžu zažiť návštevníci Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine počas sobotného podujatia Na svätého Jána. Ako TASR informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Zuzana Kmeťová, program bude prebiehať od 18.00 do 22.00 h, vstup do areálu bude možný len do 21.00 h. Návštevníkom odporúča, aby si so sebou priniesli baterku alebo iný zdroj svetla.
„Tradície v predvečer osláv letného slnovratu predvedie v pásme Koliby folklórny súbor Kýčera z Ochodnice. Vystúpenia budú prebiehať o 19.00, 20.00 a 21.00 h,“ priblížila Kmeťová s tým, že v magickej poradni sa návštevníci dozvedia viac o pôsobení a magických účinkoch byliniek, pretože počas svätojánskej noci majú najväčšiu moc.
Večerné prehliadky prinesú viac zaujímavostí o oslavách letného slnovratu, prezradia, prečo sa zvykli páliť sobotky aj ako sa pripravovala mládež na tento sviatok. „Dozviete sa, prečo práve počas tejto noci bolo možné stretnúť nadprirodzené bytosti. Ako sa dali rozpoznať i to, ako sa proti nim dalo ubrániť. Pre deti aj dospelých bude pripravené čítanie strašidelných príbehov o nadprirodzených bytostiach,“ spresnila manažérka.
Podľa Kmeťovej ľudia verili, že práve počas svätojánskej noci sa zem otvára a vydáva svoje poklady. Veľa povier o hľadaní pokladu sa spája práve s nocou letného slnovratu. „Takýto poklad budete môcť nájsť vďaka šikovnosti a pomocou magických indícií aj v areáli múzea,“ doplnila.
„Tradície v predvečer osláv letného slnovratu predvedie v pásme Koliby folklórny súbor Kýčera z Ochodnice. Vystúpenia budú prebiehať o 19.00, 20.00 a 21.00 h,“ priblížila Kmeťová s tým, že v magickej poradni sa návštevníci dozvedia viac o pôsobení a magických účinkoch byliniek, pretože počas svätojánskej noci majú najväčšiu moc.
Večerné prehliadky prinesú viac zaujímavostí o oslavách letného slnovratu, prezradia, prečo sa zvykli páliť sobotky aj ako sa pripravovala mládež na tento sviatok. „Dozviete sa, prečo práve počas tejto noci bolo možné stretnúť nadprirodzené bytosti. Ako sa dali rozpoznať i to, ako sa proti nim dalo ubrániť. Pre deti aj dospelých bude pripravené čítanie strašidelných príbehov o nadprirodzených bytostiach,“ spresnila manažérka.
Podľa Kmeťovej ľudia verili, že práve počas svätojánskej noci sa zem otvára a vydáva svoje poklady. Veľa povier o hľadaní pokladu sa spája práve s nocou letného slnovratu. „Takýto poklad budete môcť nájsť vďaka šikovnosti a pomocou magických indícií aj v areáli múzea,“ doplnila.