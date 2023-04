Zvyky počas Veľkej noci budú súčasťou podujatí na hrade Modrý Kameň

Modrý Kameň 1. apríla (TASR) - Tradičné zvyky počas sviatkov i tvorenie jarných dekorácií budú súčasťou podujatia Veľká noc na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. Ako ďalej TASR za organizátorov informovala Dáša Ďuríková, otvorený bude počas celých veľkonočných sviatkov.



V jarnej tvorivej dielni si návštevníci podľa jej slov vyskúšajú svoju kreativitu pri výrobe dekorácií. "Ľudia sa naučia upliesť si korbáč a aj vyzdobiť kraslicu rôznymi technikami," spomenula. Podotkla, že počas prehliadky stálych expozícií záujemcovia spoznajú históriu, tradície a symboly Veľkej noci. Pre deti pripravujú hry a jarnú pátračku, ktorú ukončia na nádvorí kaštieľa. Súčasťou bude aj remeselný jarmok.



Múzeum bude sprístupnené od piatka do pondelka (7. - 10. 4.) v čase od 9.00 do 17.00 h. Posledný vstup do múzea bude o 16.00 h.



Začiatkom apríla sprístupnia na hrade aj výstavu s názvom Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť a to najlepšie z Hodruše. Predstaví aj remeselné zručnosti študentov umeleckých študijných odborov. "Vlani uplynulo 120 rokov od založenia prvej učňovskej školy v obci Hodruša-Hámre. Žiaci pomáhajú širokej verejnosti cez repliky archeologických nálezov vnímať ich historickú hodnotu," priblížila Ďuríková. Výstava bude pre verejnosť k dispozícii od 6. apríla do 13. júna v barokovej sále kaštieľa na hrade Modrý Kameň.



Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako aj dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.