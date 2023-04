Zvyky Veľkej noci spájajú viaceré sestry z nemocnice vo Zvolene

Zvolen 7. apríla (TASR) – Zvyky slávenia Veľkej noci ako najväčšieho kresťanského sviatku roka, spájajú viaceré zdravotné sestry zo zvolenskej nemocnice. Tradícií sa držia nie len doma, ale počas služby sa ich snažia priniesť aj do svojich oddelení.



"Tradície Veľkej noci sú v našej rodine hlboko zakorenené. Pre niekoho je to čas upratať a vyzdobiť byt či dom, pre mňa a moju rodinu je to prepojenie nového života v podobe prebúdzajúcej sa jari a zároveň duchovné prepojenie v zmysle kresťanských tradícií," hovorí vedúca sestra interného oddelenia Zuzana Bukovcová.



Na jej sviatočnom stole nesmie chýbať vajíčko ako symbol jari, ale tiež zajačik, bahniatka, dobré jedlo a koláče pre šibačov.



Vedúca sestra neurologického oddelenia Marta Hríbiková pochádza z Detvy, kde Veľkú noc prežíva tradične a v súlade s katolíckym vierovyznaním. "U nás to začína už Kvetnou nedeľou, teraz je to už Palmová nedeľa, a ďalej Zeleným štvrtkom, kedy aj starká varila niečo zelené – špenát alebo kapustu. V ten deň sme išli na prvú omšu, počas ktorej sa ´zaviazali zvony´. Kým pán Ježiš nevstal z mŕtvych, tak sa nezvonilo. Na Veľký piatok sme sa postili, snažili sme sa čo najmenej jesť a chystali sa na bohoslužby. Naše staré mamy rozhadzovali popol po poliach, aby bola dobrá úroda, chlapi zvykli napríklad orezávať stromčeky, pretože to bol vraj najvhodnejší čas," spomína si.



Ako folkloristku ju od mladosti čakal perný Veľkonočný pondelok. "U nás v Detve sa nezvyklo šibať, iba polievať. Vždy to skončilo aj viacnásobným prezliekaním," pripomína.



Tradícia Veľkej noci je dodržiavaná aj v domácnosti Emílie Matušovičovej, dennej sestry z internej JIS. "Vždy mávame na stole maňušky a na nich zavesené vajíčka, nechýba ani zlatý dážď, ktorý signalizuje jar. Na Veľký piatok dodržiavame pôst, 24 hodín nejeme žiadne mäso, a potom ideme do kostola na zmŕtvychvstanie pána Ježiša," vymenováva.



Veselá Veľká noc čaká aj rodinu Anny Guttenovej, manažérky dennej zmeny na internej JIS. "Pochádzam z Hriňovej a som z folklórnej rodiny. Keďže dcéra od roka a pol tancuje v súbore, čakáme veľký nápor kúpačov z dvoch súborov," hovorí. Popri práci na internej JIS stíha aj vypekať. Na stole nesmú chýbať linecké koláčiky, žĺtkové rezy, kysnuté koláče, záviny a tradičný veľkonočný baranček.