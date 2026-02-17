< sekcia Regióny
Zvýšená chorobnosť: V Bratislavskom kraji prerušilo vyučovanie 11 škôl
Lekári nahlásili v 7. týždni celkovo 2069 ochorení na ARO, čo predstavuje pokles o 6,9 percenta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. februára (TASR) - V Bratislavskom kraji v 7. kalendárnom týždni z dôvodu zvýšenej chorobnosti prerušilo vyučovanie päť materských škôl, päť základných škôl a jedna stredná škola. Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) oproti predošlému týždňu klesol. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) SR o tom informoval na sociálnej sieti.
Lekári nahlásili v 7. týždni celkovo 2069 ochorení na ARO, čo predstavuje pokles o 6,9 percenta. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na bola hlásená vo vekovej skupine detí do päť rokov.
Klesol aj počet prípadov ochorení na CHPO, a to o 30,2 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 15- až 19-ročných osôb.
Lekári nahlásili v 7. týždni celkovo 2069 ochorení na ARO, čo predstavuje pokles o 6,9 percenta. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na bola hlásená vo vekovej skupine detí do päť rokov.
Klesol aj počet prípadov ochorení na CHPO, a to o 30,2 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 15- až 19-ročných osôb.