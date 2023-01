Zvýšené náklady na energie budú Liptovský Mikuláš stáť asi 700.000 eur

Liptovský Mikuláš 18. januára (TASR) – Zvýšené náklady na elektrinu a plyn budú mesto Liptovský Mikuláš v tomto roku stáť približne 700.000 eur. Pre TASR to potvrdil primátor Ján Blcháč.



"Od apríla minulého roka ideme v partnerstve so Stredoslovenskou energetikou na spotových cenách. Vysúťažená spoločnosť, ktorá nám mala dodávať elektrinu za 150 eur za megawatthodinu, totiž skrachovala. Už vlani sme tak museli znášať niekoľkostotisícový náklad na energie a pokračuje to aj v tomto roku," konkretizoval Blcháč. Podotkol, že minulý rok mestu medziročne stúpli ceny energií zhruba osem- až deväťnásobne.



Primátor uviedol, že zamestnancov radnice vedú k tomu, aby šetrili, kde sa dá. "Nemôžeme to však urobiť tak, že cez víkend vypneme kúrenie v materskej škole, necháme ju vymrznúť a v pondelok ráno tam deti budú musieť sedieť vo vetrovkách. Nepristúpili sme ani k vypínaniu verejného osvetlenia," povedal.



Prepúšťanie zamestnancov na mestskom úrade zatiaľ nepredpokladajú. Blcháč ubezpečil, že mesto je dostatočne finančne schopné, aby si udržalo terajších pracovníkov. Zdražovanie sa snažia zvládnuť energetickým zefektívňovaním mestských budov, v uplynulých rokoch viaceré z nich zrekonštruovali. Podľa primátora má mesto v súčasnosti vypracované aj viaceré energetické audity a plánujú v tom pokračovať. "Dúfame, že s cenami energií ide iba o prechodný stav, že sa postupne stabilizujú a znížia," uzavrel.