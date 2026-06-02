Utorok 2. jún 2026
Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 17 okresoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k utorku v 17 okresoch. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti s tým, že vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú riziko vzniku požiarov v prírode.

Ide o okresy Čadca, Námestovo, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Považská Bystrica, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Skalica, Senica, Bratislava, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice, Komárno a Veľký Krtíš.

V týchto okresoch sa nemajú podľa hasičov vypaľovať trávnaté porasty, zakladať ohniská v prírode a zahadzovať ohorky z cigariet. „Nepodceňujte riziko. Aj malá nepozornosť môže spôsobiť veľký požiar,“ dodali.
